"Гистадрут" призывает госкомпании выплатить охранникам и уборщикам по 6000 шекелей

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" призывает государственные учреждения выплатить работникам охраны и уборки единовременный грант в размере 6000 шекелей. Соответствующие письма профсоюз работников охраны и уборки при "Гистадруте" направил десяткам государственных организаций, включая муниципалитеты, университеты и больницы, сообщает "Давар".

Грант предусмотрен рамочным соглашением 2023 года ля работников государственного сектора, а в декабре 2025 года минфин распространил это право и на сотрудников охранных и клининговых компаний, работающих по контрактам с государственными учреждениями.

Согласно распоряжению, данная сумма должна была быть выплачена уже вместе с январской зарплатой 2026 года. Однако многие государственные учреждения или подрядные компании до сих пор этого не сделали.

В "Гистадруте" подчеркивают, что согласно закону об усилении контроля за соблюдением трудового законодательства заказчик услуг обязан не только предусмотреть финансирование выплат, но и убедиться, что подрядчик фактически перечислил работникам все причитающиеся им суммы.

В профсоюзе отмечают, что невыплата гранта является продолжающейся задержкой заработной платы и может повлечь наложение штрафов как на сами государственные учреждения, так и на их руководителей.

Если выплаты не будут произведены, "Гистадрут" намерен обратиться в суд по трудовым спорам с требованием обязать работодателей выплатить грант, а также компенсацию за задержку заработной платы.

Часть государственных учреждений сообщила профсоюзу, что уже перечислила средства подрядчикам. Однако в "Гистадруте" заявляют, что этого недостаточно: заказчики услуг обязаны проконтролировать, чтобы деньги действительно были выплачены работникам.