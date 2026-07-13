Иран отказался допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика не согласится допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии.

На вопрос, согласится ли Иран на такие проверки, чиновник ответил коротким "Нет".

24 июня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, в соответствии с подписанным Ираном и США меморандумом, сотрудники МАГАТЭ проведут инспекцию иранских предприятий по обогащению урана.