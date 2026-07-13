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Ближний Восток

Иран отказался допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ

Война с Ираном
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 13 июля 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 12:33
Иран отказался допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская республика не согласится допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии.

На вопрос, согласится ли Иран на такие проверки, чиновник ответил коротким "Нет".

24 июня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, в соответствии с подписанным Ираном и США меморандумом, сотрудники МАГАТЭ проведут инспекцию иранских предприятий по обогащению урана.

Ближний Восток
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