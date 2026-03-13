Ближний Восток

На юге Ирана задержан "руководитель сети по продаже услуг Starlink"

Интернет
Иран
время публикации: 13 марта 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 22:36
AP Photo/Dmitry Lovetsky

На юге Ирана задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в "создании сети, охватывающей несколько провинций страны, для продажи нефильтрованного интернета через Starlink", сообщает ВВС со ссылкой на агентство Mehr.

Заместитель главы полиции провинции Фарс сообщил, что при обыске "в укрытии подозреваемого были обнаружены устройство Starlink и сопутствующее оборудование".

Использование Starlink в Иране карается лишением свободы на срок до двух лет, и, как сообщается, власти занимаются поиском устройств, чтобы помешать иранцам подключаться к сети.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 февраля 2026

WSJ: США тайно переправили в Иран 6000 терминалов Starlink