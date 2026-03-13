На юге Ирана задержан "руководитель сети по продаже услуг Starlink"

На юге Ирана задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в "создании сети, охватывающей несколько провинций страны, для продажи нефильтрованного интернета через Starlink", сообщает ВВС со ссылкой на агентство Mehr.

Заместитель главы полиции провинции Фарс сообщил, что при обыске "в укрытии подозреваемого были обнаружены устройство Starlink и сопутствующее оборудование".

Использование Starlink в Иране карается лишением свободы на срок до двух лет, и, как сообщается, власти занимаются поиском устройств, чтобы помешать иранцам подключаться к сети.