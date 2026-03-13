На севере Турции произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в ночь на 13 марта в северной Турции, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Эрбаа в провинции Токат в Черноморском регионе Турции. По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,3. По данным европейских сейсмологов, очаг землетрясения был на глубине 6 км. Эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от Эрбаа.

Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.