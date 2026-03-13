x
13 марта 2026
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 08:08
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На севере Турции произошло землетрясение

Турция
Землетрясения
время публикации: 13 марта 2026 г., 07:22 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:29
На севере Турции произошло землетрясение
AP Photo/Slamet Riyadi

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в ночь на 13 марта в северной Турции, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Эрбаа в провинции Токат в Черноморском регионе Турции. По интенсивности в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,3. По данным европейских сейсмологов, очаг землетрясения был на глубине 6 км. Эпицентр находился в 21 км к северо-востоку от Эрбаа.

Напомним, что в феврале 2023 года жертвами сильных землетрясений на юге Турции и в приграничных районах Сирии стали около 50 тысяч человек.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook