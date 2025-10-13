Работу КПП "Рафах" будет обеспечивать полиция Палестинской администрации

Как сообщает агентство Maan со ссылкой на информированный источник, достигнуто предварительное соглашение о возобновлении работы КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газы. Движение в обе стороны должно начаться 21 октября.

Источник рассказал, что работу КПП будут обеспечивать 200 сотрудников специальных полицейских сил Палестинской администрации, среди которых будут и те, кто закончил курс подготовки в египетских учебных заведениях.