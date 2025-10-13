x
13 октября 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 11:09
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Работу КПП "Рафах" будет обеспечивать полиция Палестинской администрации

Газа
Палестинская администрация
время публикации: 13 октября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 10:12
Работу КПП "Рафах" будет обеспечивать полиция Палестинской администрации
AP Photo/Amr Nabil

Как сообщает агентство Maan со ссылкой на информированный источник, достигнуто предварительное соглашение о возобновлении работы КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газы. Движение в обе стороны должно начаться 21 октября.

Источник рассказал, что работу КПП будут обеспечивать 200 сотрудников специальных полицейских сил Палестинской администрации, среди которых будут и те, кто закончил курс подготовки в египетских учебных заведениях.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook