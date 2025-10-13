x
13 октября 2025
Ближний Восток

Обнародован текст декларации, подписанной в Шарм аш-Шейхе

время публикации: 13 октября 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 22:33
AP Photo/ Evan Vucci

Под декларацией по Газе в Шарм аш-Шейхе поставили свои подписи президент США Дональд Трамп, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В документе, опубликованном корреспондентом 11-го телеканала Роем Кейсом, говорится: "Мы призываем к терпимости, уважению и равным возможностям для всех людей, при этом делая регион местом, где каждый может стремиться к миру, безопасности, экономическому процветанию, независимо от расы, религии или этнического происхождения.

Мы продвигаем комплексное видение мира и общего процветания в регионе на основе взаимного уважения и ощущения общей судьбы.

Исходя из этого, мы приветствуем достигнутый прогресс в формировании всеобъемлющих и устойчивых мирных договоренностей в секторе Газы, а также дружественных и взаимовыгодных отношений между Израилем и соседними странами региона. Мы берем на себя обязательство совместно претворять и сохранять это наследие и создавать базу для того, чтобы будущие поколения могли вместе процветать в мире.

Мы совместно обязуемся работать во имя прочного мира".

