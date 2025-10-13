x
Ближний Восток

Дональд Трамп вылетел из Шарм аш-Шейха в Вашингтон

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
Заложники
время публикации: 13 октября 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 21:21
Дональд Трамп вылетел из Шарм аш-Шейха в Вашингтон
AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп покинул Шарм аш-Шейх после подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газы вместе с несколькими мировыми лидерами.

Он прибудет в Вашингтон рано утром во вторник, 14 октября.

После завершения церемонии подписания соглашения Дональд Трамп заявил, что "после многих лет страданий и кровопролития война закончилась. Гуманитарная помощь начинает поступать в Газу, включая сотни грузовиков с продовольствием и медицинским оборудованием". Трамп добавил: "Мирные жители возвращаются в свои дома, похищенные воссоединились со своими семьями, и это просто прекрасно. Я наблюдал за этим из-за кулис, с любовью и грустью. Я никогда не видел ничего подобного". Он также призвал страны региона присоединиться к Авраамовым соглашениям.

