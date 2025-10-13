В Шарм аш-Шейхе Трамп и участники саммита подписали соглашение о прекращении войны в Газе

В Шарм аш-Шейхе, где проходит "саммит мира", посвященный будущему сектора Газы, Дональд Трамп и лидеры арабских, мусульманских и европейских стран подписали соглашение об окончании войны в Газе.

Трамп поблагодарил сотрудников своей администрации и помощников за помощь в заключении "самой сложной сделки".

"Я думал, что это будет самая сложная задача, и, возможно, во многом так и было, но у нас много талантливых людей, и нам помогли страны, представленные сегодня за этим столом", – сказал Трамп.

В саммите в Шарм аш-Шейхе участвуют более 20 стран и международных организаций. Среди участников: президент Турции Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава палестинской администрации Махмуд Аббас, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.