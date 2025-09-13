"Аль-Ахбар": президент Египта стремится создать "объединенные арабские силы"

В ливанской газете "Аль-Ахбар" сообщается, что после израильской атаки в Катаре Каир продолжает сокращать дипломатические контакты с Израилем, которые и без того находятся на самом низком уровне с начала войны в секторе Газы.

По сведениям издания, президент Египта Абд аль Фаттах ас-Сиси стремится заручиться арабской поддержкой для создания "объединенных арабских сил", похожих на NАТО, которые смогут защитить любую атакованную арабскую страну.

Это предложение вновь обсуждалось в ходе продолжающихся дипломатических контактов в рамках подготовки к арабо-исламскому саммиту, который должен состояться в Дохе. По словам высокопоставленного египетского чиновника, Каир надеется на поддержку этой идеи, которая впервые была выдвинута Египтом около девяти лет назад.