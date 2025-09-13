Заявление хуситов о ночном обстреле Израиля: "нанесены удары по важным целям"

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил очередное ложное заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа, "отчитавшегося" о ночном обстреле израильской территории.

По утверждению хуситов, ими был "нанесен удар по важным целям "гиперзвуковой ракетой Фалястин-2". "Операция достигла цели", – утверждается в сообщении.

Данные заявления хуситов не соответствуют действительности, хотя в ночь на 13 сентября тревога "Цева адом" прозвучала во многих районах в центре Израиля. ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами. Никакого ущерба причинено не было, пострадавших нет.