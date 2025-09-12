x
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
последняя новость: 22:21
12 сентября 2025
Пресса

Middle East Eye: Египет заявил Израилю, что атака на лидеров ХАМАСа в Каире может привести к войне

Египет
ХАМАС
Израиль
время публикации: 12 сентября 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 22:00
Middle East Eye: Египет заявил Израилю, что атака на лидеров ХАМАСа в Каире может привести к войне
AP Photo/Akira Suemori

Middle East Eye, британский ресурс, специализирующийся преимущественно на новостях, связанных с Ближним Востоком, сообщает, что, по имеющимся у него данным, Египет раскрыл израильские планы по ликвидации лидеров ХАМАСа в Каире и предупредил Израиль, что любая такая атака будет расцениваться как объявление войны.

Комментируя недавнюю попытку Израиля ликвидировать лидеров ХАМАСа в Дохе, Египет заявляет, что не располагал предварительной информацией об этой операции и не давал на нее разрешения.

Аналитик по вопросам безопасности, которого цитирует издание, считает, что Египет защищает не столько ХАМАС, сколько свой региональный статус. Попытка покушения на его территории была бы воспринята как унижение.

Пресса
