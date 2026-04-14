Иран вступился за Папу Римского: Трамп ведет себя не по-христиански

Руководство Ирана выступило с осуждением нападок президента США Дональда Трампа на Папу Римского Льва XIV, а также публикации в сети Truth Social изображения, на котором американский политик предстал в образе Иисуса Христа.

"Ваше святейшество Папа Лев XIV. От имени великого иранского народа я осуждаю нанесенное Вам оскорбление. Осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для каждого свободного человека. Да пребудет с Вами слава Аллаха", – написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Оскорбление Папы Льва XIV – это не только не по-христиански. Это наглое нападение на всех, кто разумно выступает за мир, справедливость и гуманизм", – сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

12 апреля Трамп выступил с резким заявлением в адрес Папы, обвинив его в слабости в вопросах преступности и внешней политики. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что понтифик "боится" его администрации, критикует действия Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы, а также слишком близок к левым кругам.

Трамп сформулировал свое заявление грубо и демонстративно: "Папа Лев СЛАБ в вопросах преступности и ужасен во внешней политике… Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие… Лев должен взяться за ум, руководствоваться здравым смыслом, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".

Трамп также опубликовал изображение, на котором предстал в образе Иисуса Христа, исцеляющего страждущих. Впоследствии картинка была удалена. Отвечая на вопросы журналистов, президент сообщил: он думал, что она изображает врача.