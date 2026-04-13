"Секс на корабле, идущем в Газу": скандал во "Флотилии Сумуд"

Онлайн-группа Heart of Falastin опубликовала доклад о сексуальных домогательствах на борту кораблей "Флотилии Сумуд" со стороны одного из организаторов флотилии.

Согласно докладу, опубликованному, в частности, New York Sun, член Руководящего комитета флотилии "вступал в сексуальные отношения с несколькими активистами "на борту судна, следовавшего к Газе". Речь идет о событиях, имевших место шесть месяцев назад, то есть в рамках "флотилии", перехваченной израильским ВМФ осенью 2025 года.

Авторы доклада отмечают, что речь идет по меньшей мере о трех участницах флотилии, и квалифицируют происходившее как "грубое нарушение этики и злоупотребление властью", которое "создает токсичную атмосферу и подрывает репутацию всей миссии".

"Когда такое происходит на борту судна, идущего к Газе, то есть в пространстве, которое должно быть священным, сосредоточенным и дисциплинированным, это недопустимо", - подчеркивается в докладе.

Доклад был опубликован после того, как руководство флотилии, проинформированное о произошедшем, не отстранило фигуранта от должности, не инициировало расследования и не выступило с публичным заявлением. Heart of Falastin обещает публикацию дополнительных свидетельств в ближайшее время.

Напомним, что в эти дни из Марселя и Барселоны вышла новая "Флотилия Сумуд", которая планирует очередную попытку прорыва морской блокады Газы в ближайшие недели.