Мир

Трамп обвинил Папу Римского в слабости и близости к левым

Дональд Трамп
США
Скандалы
Ватикан
время публикации: 13 апреля 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 05:51
Папа Римский Лев XIV
AP Photo/Andrew Medichini

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Папы Римского Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах преступности и внешней политики. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что понтифик "боится" его администрации, критикует действия Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы, а также слишком близок к левым кругам.

Трамп сформулировал свое заявление грубо и демонстративно: "Папа Лев СЛАБ в вопросах преступности и ужасен во внешней политике… Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие… Лев должен взяться за ум, руководствоваться здравым смыслом, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком".

Дональд Трамп также заявил, что если бы не находился в Белом доме, то Лев "не оказался бы в Ватикане".

Ранее Лев XIV критически высказывался о действиях администрации Трампа, в том числе в связи с войной против Ирана и миграционной политикой США. Понтифик в последние дни стал говорить по этим темам заметно жестче.

