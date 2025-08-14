Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте, одна погибшая

В ночь на 14 августа на трассе Шарм аш-Шейх – Каир произошла авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате ДТП одна гражданка РФ погибла, есть пострадавший (тоже гражданин России) – его доставили в больницу города Абу-Рудайс.

Информацию опубликовало посольство РФ в Каире.

Другие подробности пока не приводятся.