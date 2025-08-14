x
14 августа 2025
14 августа 2025
Ближний Восток

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте, одна погибшая

Россия
Египет
Погибшие
Туризм
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 11:17
AP Photo/ Khalil Hamra

В ночь на 14 августа на трассе Шарм аш-Шейх – Каир произошла авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате ДТП одна гражданка РФ погибла, есть пострадавший (тоже гражданин России) – его доставили в больницу города Абу-Рудайс.

Информацию опубликовало посольство РФ в Каире.

Другие подробности пока не приводятся.

