Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте, одна погибшая
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 11:17
В ночь на 14 августа на трассе Шарм аш-Шейх – Каир произошла авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате ДТП одна гражданка РФ погибла, есть пострадавший (тоже гражданин России) – его доставили в больницу города Абу-Рудайс.
Информацию опубликовало посольство РФ в Каире.
Другие подробности пока не приводятся.