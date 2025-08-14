x
14 августа 2025
14 августа 2025
14 августа 2025
последняя новость: 11:02
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Хуситы объявили об "успешном" ударе по аэропорту "Бен-Гурион"

Йемен
Хуситы
время публикации: 14 августа 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 10:17
Хуситы объявили об "успешном" ударе по аэропорту "Бен-Гурион"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил ложное заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об ударе по аэропорту "Бен-Гурион" в ночь на 14 августа.

В заявлении говорится, что по цели была выпущена "гиперзвуковая ракета Фалястин-2". Утверждается, что "цель достигнута".

Заявление хуситов растиражировано многими арабскими СМИ, хотя они являются ложными.

В 4:08 14 августа ЦАХАЛ уведомил, что был зафиксирован запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля. "Системы обороны работают над перехватом угрозы. Действовать в соответствии с указаниями Командования тылом", – говорилось в сообщении. Однако никаких уведомлений от Командования тылом не было. В 04:25 ЦАХАЛ заявил: "Некоторое время назад ВВС перехватили одну ракету, запущенную из Йемена". При этом тревога "Цева адом" не была активирована, так как угрозы для израильских граждан не возникло. В некоторых центральных районах Израиля были слышны взрывы.

