Источник: в Иране замечены российские системы РЭБ "Красуха"

Телеграм-канал Middle East Spectator (MES) сообщает, что в Иране замечены российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха".

Отмечается, что это первое подтверждение присутствия этих комплексов РЭБ в Иране.

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" были разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом "Градиент" (Ростов-на-Дону), в производстве и испытаниях опытного образца принимал участие новгородский завод "Квант", входящий в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Серийное производство машин РЭБ ведется Брянским электромеханическим заводом. На вооружение армии РФ первые такие комплексы стали поступать в 2012 году. Судя по открытым источникам, комплекс РЭБ "Красуха-4" может "глушить" не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами на удалении 150-300 километров.