В Ираке завершила работу политическая миссия ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Багдад, чтобы принять участие в церемонии окончания работы политической миссии ООН в Ираке. Она была создана после американского вторжения 2003 года, ее мандат истекает в конце 2025 года.

Миссия была создана для координации международных усилий по восстановлению Ирака и доставке и распределению гуманитарной помощи, а также для содействия созданию демократического правительства. Инициатором ее прекращения выступил сам Ирак.

"Мы высоко ценим деятельность миссии в регионе, десятилетиями страдавшем от диктатуры, войн и террора. Прекращение ее работы свидетельствуют, что Ирак способен полностью полагаться на себя, но это не означает прекращения нашего сотрудничества", – заявил премьер-министра Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани.