Эмиссар Трампа обсудил с президентом Сирии ситуацию в Алеппо

Специальный представитель президента США в Сирии Том Баррак провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Обсуждались продолжающиеся несколько дней столкновения в Алеппо.

Американский эмиссар призвал сирийские правительственные войска и курдские "Сирийские демократические силы" немедленно прекратить военные действия. Он выразил глубокую обеспокоенность столкновениями, подчеркнув, что они угрожают процессам, начатым после свержения Башара Асада.

"Команда госсекретаря Рубио готова содействовать конструктивному диалогу правительства и СДС, чтобы ускорить процесс интеграции, с уважением к единству и суверенитету Сирии, одной из целей которого – создание единой легитимной национальной армии", – добавил он.

Баррак напомнил о роли, которую сыграли "Сирийские демократические силы" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и о том, что единая нация должна включать как арабов, так и курдов, друзов, алавитов, туркмен, христиан, ассирийцев и других.