08 января 2026
Ближний Восток

Бои между курдами и правительственными войсками в Алеппо, власти Сирии объявили эвакуацию

Сирия
Курды
время публикации: 08 января 2026 г., 12:39 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 12:46
Бои между курдами и правительственными войсками в Алеппо, власти Сирии объявили эвакуацию
AP Photo/Omar Albam

Власти Сирии призвали эвакуироваться население районов Алеппо, ставших ареной столкновений сил нового режима и курдских ополченцев из "Сирийских демократических сил". В результате этих столкновений погибло по меньшей мере восемь человек, более 50 получили ранения.

В заявлении администрации провинции говорится, что жители должны покинуть свои дома до 13:00 по местному времени. 30 минутами позже армия начнет операцию против курдских сил в районах Шейх Махсуд и Ашрафия на северо-западе города.

Обе стороны возлагают друг на друга ответственность за вспышку насилия, большинство жертв которой – мирные жители. Курды заявляют, что силы режима используют гражданское население в качестве живого щита, представители армии предупреждают, что боевики СДС являются легитимной целью.

В годы гражданской войны в Сирии на территориях, где проживают курды, под покровительством США была фактически создана автономия. Новые власти выступают против федеративного устройства страны. Соглашение с курдами, предусматривавшее включение СДС в состав сирийской армии, было подписано еще в марте 2025 года, но осталось на бумаге.

Ближний Восток
