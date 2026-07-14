На фоне публикаций о связях Ахмадинежада с "Мосадом" СМИ сообщили о его появлении на публике

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, которого издание New York Times обвинило в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, принял участие в заседании экономической комиссии Совета целесообразности.

Заседание прошло еще 11 июля, однако близкое к бывшему президенту издание Dolat-e Bahar, сообщило о нем только сегодня, после публикации расследования NYT. Как утверждается, Ахмадинежад поделился с членами комиссии своим опытом и взглядами.

Издание The New York Times опубликовало расследование о якобы имевшей место многолетней операции "Мосада", целью которой была вербовка бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

По сообщению издания, в ноябре высокопоставленный представитель Венгрии обратился к ректору будапештского университета госслужб с просьбой организовать в университете конференцию по вопросам изменения климата и пригласить на нее Ахмадинежада. Ректор Гергей Дели утверждает, что конференция должна была стать прикрытием для тайных встреч Ахмадинежада в Будапеште с сотрудниками израильской разведки – несмотря на то, что бывший президент Ирана долгие годы считался одним из самых непримиримых врагов Израиля.

По данным The New York Times, визиты Ахмадинежада в Будапешт в 2024 и 2025 годах были частью многолетней израильской операции по его вербовке в качестве разведывательного актива, которого впоследствии планировалось привести к власти в Иране. Об этом изданию рассказали американские и иранские чиновники, знакомые с операцией и согласившиеся говорить на условиях анонимности.

По их словам, проект считался настолько важным, что тогдашний глава "Мосада" Давид Барнеа лично прилетел в Будапешт в 2024 году для встречи с Ахмадинежадом. Вскоре после этого "Мосад", как утверждается, уведомил ЦРУ о состоявшихся контактах.

Американские чиновники утверждают, что в последние годы Израиль тайно оплачивал Ахмадинежаду жилье и поездки, а сотрудники израильских спецслужб неоднократно встречались с ним за границей, в том числе во время его визитов в Будапешт.

По данным The New York Times, операция достигла кульминации в конце февраля нынешнего года, в первые дни американо-израильской войны против Ирана. Как утверждает газета, целью было вывезти Ахмадинежада, находившегося под постоянным наблюдением в Тегеране, и тем самым начать реализацию плана по смене власти и его возвращению на пост руководителя страны.

Однако операция провалилась.

28 февраля израильский авиаудар, как утверждается, пришелся по комплексу зданий Ахмадинежада. Были поражены помещение охраны и его бронированный автомобиль.

После удара к месту подъехал черный автомобиль Peugeot, который забрал Ахмадинежада и вывез его. По словам американских и иранских источников газеты, машиной управляли сотрудники "Мосада", доставившие бывшего президента в конспиративную квартиру на территории Ирана.

Однако, как утверждается, Ахмадинежад был крайне недоволен обстоятельствами этой операции и разочаровался в израильском плане вернуть его к власти. Впоследствии он покинул убежище при невыясненных обстоятельствах.

По словам четырех высокопоставленных иранских чиновников, нынешний статус Ахмадинежада остается неопределенным. Они утверждают, что после того как иранские власти узнали о его многочисленных контактах с Израилем, он оказался под домашним арестом, установленным разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции.