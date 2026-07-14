230 новых репатриантов из Франции прибыли в Израиль четырьмя ночными рейсами

В ночь на вторник четырьмя рейсами в Израиль прибыли 230 новых репатриантов из Франции. Перелеты были организованы министерством алии и интеграции в рамках летней программы репатриации 2026 года. С начала программы в Израиль прибыли около 800 репатриантов из Франции.

Как сообщает "Макор Ришон", в рамках летней программы репатриации в течение летних месяцев в Израиль прибудут тысячи новых репатриантов из разных стран. Многие из них – семьи с детьми, стремящиеся завершить переезд и адаптироваться в стране до начала нового учебного года.

По данным министерства алии и интеграции, с 7 октября 2023 года в Израиль репатриировались более 67100 человек из разных стран. Франция остается одной из основных стран происхождения новых репатриантов, и в последние годы число репатриантов оттуда заметно растет.

В 2023 году в Израиль прибыли 1097 репатриантов из Франции. В 2024 году их число удвоилось и достигло 2234, а в 2025 году выросло до 3357 человек – более чем на 200% по сравнению с показателем двухлетней давности.

Эта тенденция сохраняется и в текущем году: с начала 2026 года в Израиль прибыли около 800 репатриантов из Франции против примерно 690 за аналогичный период прошлого года. Всего с 7 октября в Израиль репатриировались более 6500 евреев из Франции.