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Ближний Восток

Перед вступлением в силу морской блокады армия США начала удары по Ирану

США
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 22:58
Centcom начал новую серию ударов по Ирану за час до вступления в силу морской блокады
Mass Communication Specialist 3rd Class Cheyenne Geletka/U.S. Navy via AP

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Операция началась во вторник, 14 июля, в 22:00 по израильскому времени.

В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее ослабление возможностей Ирана, используемых для атак на торговые суда в Ормузском проливе.

Одновременно американские силы готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов. Она должна вступить в силу в 23:00 по израильскому времени.

Иранские источники сообщают о взрывах в Ахвазе, Сирике, Бендер-Аббасе, Дизфуле, Бушере, на острове Кешм.

Иранские новостные агентства распространили заявление командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей революции Маджида Мусави о том, что "любая сторона, оказывающая поддержку США в нападении на Иран, является законной целью".

Армия США приступила к нанесению ударов после того, как Иран атаковал военные базы в Кувейте и Бахрейне, на которых размещены американские военные.

Ближний Восток
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