Минздрав: в тахине "Аль-Джамаль", незаконно ввезенной в Израиль, обнаружена сальмонелла

Министерство здравоохранения предупредило об обнаружении сальмонеллы в тахине марки "Аль-Джамаль", ввезенной в Израиль без необходимых разрешений и контроля.

Бактерию обнаружили в упаковках весом 500 граммов и 1 килограмм, произведенных в марте и апреле 2026 года. Минздрав призвал покупателей не употреблять эту продукцию.