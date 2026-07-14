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Минздрав: в тахине "Аль-Джамаль", незаконно ввезенной в Израиль, обнаружена сальмонелла

Минздрав
время публикации: 14 июля 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 22:17
Минздрав: в тахине "Аль-Джамаль", незаконно ввезенной в Израиль, обнаружена сальмонелла
Минздрав Израиля

Министерство здравоохранения предупредило об обнаружении сальмонеллы в тахине марки "Аль-Джамаль", ввезенной в Израиль без необходимых разрешений и контроля.

Бактерию обнаружили в упаковках весом 500 граммов и 1 килограмм, произведенных в марте и апреле 2026 года. Минздрав призвал покупателей не употреблять эту продукцию.

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