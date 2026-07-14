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Ближний Восток

CENTCOM: завершена пятая волна ударов по военным объектам в Иране

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 05:33 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 05:36
CENTCOM: завершена пятая волна ударов по военным объектам в Иране
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что завершило очередную волну ударов по Ирану. Операция продолжалась около пяти часов.

Американские силы нанесли удары по военным объектам в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.

По данным CENTCOM, высокоточными боеприпасами были поражены иранские системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, а также военно-морские средства. Целью операции названо дальнейшее ослабление способности Ирана атаковать торговые суда.

В командовании сообщили, что в настоящее время на Ближнем Востоке размещены более 50 тысяч американских военнослужащих.

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