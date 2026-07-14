x
14 июля 2026
|
последняя новость: 06:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 06:00
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: жарко, переменная облачность

Погода
время публикации: 14 июля 2026 г., 05:03 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 05:08
Прогноз погоды в Израиле на 14 июля: жарко, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 июля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 17-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-41, в Беэр-Шеве – 20-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-37, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-понедельник – повышение температуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook