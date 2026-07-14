Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 июля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 17-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-41, в Беэр-Шеве – 20-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 18-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-37, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-субботу – без существенных изменений. В воскресенье-понедельник – повышение температуры.