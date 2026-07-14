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Мир

В Италии задержали израильтянина с 216 килограммами ката

Наркотики
Италия
время публикации: 14 июля 2026 г., 04:28 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 04:33
В римском аэропорту имени Леонардо да Винчи
AP Photo/Gregorio Borgia

Итальянские таможенники задержали 22-летнего гражданина Израиля, прилетевшего из Тель-Авива, после обнаружения в его багаже 216 килограммов ката, сообщает "Кан".

По имеющимся данным, крупная партия растения была распределена по семи сданным в багаж чемоданам. Задержание произошло в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи.

В Италии кат (гат), содержащий психоактивные вещества катинон и катин, запрещен. Израильтянин передан прокуратуре по подозрению в контрабанде наркотиков.

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