Минздрав: ожидание MRI в Израиле занимает до двух месяцев, некоторых операций – до пяти

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные о сроках ожидания амбулаторных обследований MRI в 2025 году и плановых операций в 2024-м. Как сообщает Walla, очередь на MRI обычно составляет от одного до двух месяцев, а ожидание некоторых плановых хирургических вмешательств достигает пяти месяцев.

В 2025 году в Израиле провели 570076 обследований MRI (МРТ) – на 8,8% больше, чем годом ранее. В среднем это 58,1 обследования на тысячу застрахованных. Чаще всего MRI проходили люди в возрасте от 45 до 64 лет.

Самая продолжительная медианная очередь отмечена в больничной кассе "Клалит" – около двух месяцев. Застрахованные "Маккаби" ждут примерно месяц и три недели, "Леумит" – полтора месяца, "Меухедет" – около месяца и пяти дней.

Наиболее длительное ожидание зафиксировано в центральных районах страны, Тель-Авиве, а для клиентов "Клалит" – также в Иудее и Самарии. На севере сроки заметно короче. В Иудее и Самарии собственного аппарата MRI нет.

По данным минздрава, в 2008-2025 годах число аппаратов MRI в Израиле выросло с 10 до более чем 70. Количество обследований на тысячу жителей увеличилось примерно в четыре раза, несмотря на рост населения более чем на 35%.

Что касается плановых операций, в минздраве отмечают значительные различия между больницами и регионами. По отдельным видам хирургических вмешательств очередь достигает пяти месяцев. При этом по пяти категориям операций, данные о которых Израиль передает OECD, сроки ожидания остаются сравнительно короткими по отношению к другим развитым странам.

В министерстве подчеркивают, что сроки ожидания MRI в Израиле остаются сравнительно короткими по отношению к Канаде, Швеции и Норвегии, хотя количество аппаратов на миллион жителей значительно ниже. Одновременно отчет указывает на существенные различия между больницами, регионами и больничными кассами – как при обследованиях, так и при плановых операциях.