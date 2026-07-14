Сестра Линдси Грэма временно заняла его место в Сенате США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон, младшую сестру умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма, временным представителем штата в Сенате США. Она будет занимать этот пост до вступления в должность победителя внеочередных выборов.

Объявляя о назначении, Макмастер заявил, что для него большая честь предложить Нордон завершить работу ее брата. Кандидатуру также поддержал президент США Дональд Трамп. Нордон станет первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Сенате.

Дарлин Грэм Нордон ранее не занимала выборных должностей.

Дарлин Нордон будет работать в Сенате до начала января 2027 года. Внеочередные праймериз Республиканской партии назначены на 11 августа, возможный второй тур – на 25 августа, а выборы нового сенатора состоятся 3 ноября. Ее назначение восстановило республиканское большинство в Сенате до 53 голосов против 47.

Линдси Грэм родился 9 июля 1955 года в небольшом городе Сентрал, округ Пикенс, штат Южная Каролина. Его родители умерли от рака с интервалом примерно в 15 месяцев, когда Линдси учился в университете. После их смерти он фактически взял на себя заботу о младшей сестре Дарлин, которая была на девять лет младше брата. Линдси являлся законным опекуном Дарлин. Он не был женат, у него не было детей. Младшая сестра всю жизнь была самым близким для него человеком.