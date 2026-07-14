CENTCOM сообщил о начале новой серии ударов по Ирану

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) о начале нанесения ударов по территории Ирана. Операция началась в 16:45 по восточному времени США по распоряжению президента Дональда Трампа.

"Сегодня в 16:45 силы Центрального командования США по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов по Ирану", – говорится в заявлении CENTCOM.

В командовании подчеркнули, что удары наносятся третью ночь подряд.

"Эти удары и далее будут вынуждать иранские силы платить высокую цену и снижать их способность атаковать мирных жителей и торговые суда в Ормузском проливе", – заявили в CENTCOM.