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Ближний Восток

CENTCOM сообщил о начале новой серии ударов по Ирану

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 14 июля 2026 г., 00:26 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 00:30
CENTCOM сообщил о начале новой серии ударов по Ирану
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) о начале нанесения ударов по территории Ирана. Операция началась в 16:45 по восточному времени США по распоряжению президента Дональда Трампа.

"Сегодня в 16:45 силы Центрального командования США по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов по Ирану", – говорится в заявлении CENTCOM.

В командовании подчеркнули, что удары наносятся третью ночь подряд.

"Эти удары и далее будут вынуждать иранские силы платить высокую цену и снижать их способность атаковать мирных жителей и торговые суда в Ормузском проливе", – заявили в CENTCOM.

Ближний Восток
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