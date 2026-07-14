Пятая ночь военного противостояния США и Ирана: список атакованных целей

В ночь на 14 июля вооруженные силы США начали пятую серию ударов по Ирану с момента возобновления боевых действий. Основные атаки были сосредоточены на юге и юго-западе страны – в районах побережья Персидского и Оманского заливов, где расположены военно-морские базы, радары, ракетные комплексы и инфраструктура "Корпуса стражей исламской революции".

Вечером 13 июля иранские источники сообщили о четырех взрывах в восточной части Бендер-Аббаса. В районе Конарека, расположенного неподалеку от Чабахара, были зафиксированы попадания четырех ракет; звуки взрывов слышали также в Чабахаре и районе Даштиари. Чабахар является единственным крупным иранским портом с прямым выходом к Индийскому океану.

Незадолго до начала основной волны президент США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что Иран подвергнется "очень мощному" удару в течение ночи, а атаки продолжатся и на следующий день. Трамп также пригрозил уничтожить объект, который он назвал "Pickaxe Mountain", – укрепленный подземный комплекс возле поврежденного ядерного объекта в Натанзе. По оценкам специалистов, в горе находятся два глубоко залегающих туннельных комплекса.

Около полуночи по израильскому времени Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале новой операции. По данным Reuters, CENTCOM приступило к ударам по распоряжению Трампа вскоре после его интервью. Президент позднее заявил журналистам, что американские военные атакуют иранские объекты, связанные с контролем над Ормузским проливом.

После полуночи снова взрывы прозвучали в Бендер-Аббасе. Иранские государственные СМИ и агентства также сообщили об ударах или взрывах на островах Киш, Кешм и Абу-Муса, в городе Бушер, в районе Джем провинции Бушер и в Омидийе (провинция Хузестан). В Хузестане, по данным местных властей, ранения получили четыре человека.

Ближе к утру снова были слышны взрывы в Бушере.

Судя по географии ударов, целями могли быть военно-морская инфраструктура, береговые радиолокационные станции, системы ПВО, ракетные и беспилотные подразделения, а также объекты КСИР, обеспечивающие операции в Ормузском проливе.

Наиболее важными районами нынешней волны стали:

Бендер-Аббас – крупнейшая военно-морская база Ирана на Ормузском проливе и один из основных центров ВМС КСИР. В городе сообщалось о работе систем ПВО и нескольких сериях взрывов.

Кешм – остров у входа в Ормузский пролив, где размещены военные и радиолокационные объекты. Иран ранее подтверждал американские удары по военным объектам на острове.

Абу-Муса – стратегический остров в Персидском заливе, используемый Ираном для контроля морских путей и размещения военной инфраструктуры.

Киш – остров в Персидском заливе, где государственное телевидение Ирана сообщило как минимум о двух взрывах.

Конарек и Чабахар – район на побережье Оманского залива, где расположены военно-морские и авиационные объекты. По данным IRNA, около Конарека разорвались четыре ракеты.

Бушер и Джем – районы в провинции Бушер, где находятся энергетические, военные и ракетные объекты. При этом сообщений об ударе по атомной электростанции Бушера нет.

Омидийе – город в нефтяной провинции Хузестан, рядом с которым находятся военные аэродромы и объекты ПВО.

Нанесение ударов американских истребителей по иранским целям в районе Ормузского пролива обеспечивают более 10 американских самолетов-заправщиков и разведывательных самолетов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

На этом фоне КСИР продолжил атаки на морское судоходство и американские объекты в регионе. Министерство обороны ОАЭ заявило, что иранские крылатые ракеты поразили два эмиратских танкера – Mombasa и Al Bahiyah – в южном коридоре Ормузского пролива, в территориальных водах Омана. Один член экипажа, гражданин Индии, погиб. Восемь моряков – шестеро индийцев и двое украинцев – получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. На обоих судах возникли пожары, которые удалось локализовать. Reuters отмечает, что Иран эту атаку пока не комментировал.

Иранские военные заявили об атаке крылатыми ракетами на "враждебное американское судно", ударах беспилотниками по объектам США в Кувейте и уничтожении американского беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом. Независимого подтверждения этих заявлений пока нет.

В Бахрейне, где размещены штаб-квартира Пятого флота США и американские военные объекты, ночью звучали сирены воздушной тревоги. МВД страны призвало жителей сохранять спокойствие и пройти в ближайшие укрытия. Ранее власти Бахрейна сообщали о перехвате иранских ракет и беспилотников.

Ночью были слышны взрывы в Эрбиле, на севере Ирака, где расположены американские базы. Сведений о причиненном ущербе нет.

Нынешняя серия ударов стала пятой после возобновления американских атак: CENTCOM сообщал об ударах 7, 8, 11 и 12 июля, вечером 13 июля началась новая операция. Список пораженных целей и примененных средств, вероятно, будет опубликован командованием США после завершения нынешней волны.

Отметим, что Израиль на данном этапе не участвует в военном противостоянии с Ираном.