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Ближний Восток

Умер медведь Дани, символ зоопарка Калькилии, из него сделают чучело

Животные
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:11
Умер медведь Дани, символ зоопарка Калькилии, из него сделают чучело
Anna Kaplan/ Flash90

Администрация зоопарка в Калькилии сообщила о смерти самого известного его обитателя – медведя Дани: "Он стал символом зоопарка, именно его в первую очередь вспоминают поколения посетителей".

Дани прожил 30 лет, что, согласно сообщению, значительно превышает срок жизни медведя. Администрация связывает это с преданным медицинским уходом. На самом деле срок жизни медведей в неволе может достигать и 50 лет.

"Чтобы сохранить его наследие для будущих поколений и в образовательных целях медведь будет превращен в чучело – согласно всем научным принципам", – цитирует администрацию агентство Maan. Одновременно зоопарк намерен приобрести нового медведя.

Ближний Восток
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