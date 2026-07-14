Умер медведь Дани, символ зоопарка Калькилии, из него сделают чучело

Администрация зоопарка в Калькилии сообщила о смерти самого известного его обитателя – медведя Дани: "Он стал символом зоопарка, именно его в первую очередь вспоминают поколения посетителей".

Дани прожил 30 лет, что, согласно сообщению, значительно превышает срок жизни медведя. Администрация связывает это с преданным медицинским уходом. На самом деле срок жизни медведей в неволе может достигать и 50 лет.

"Чтобы сохранить его наследие для будущих поколений и в образовательных целях медведь будет превращен в чучело – согласно всем научным принципам", – цитирует администрацию агентство Maan. Одновременно зоопарк намерен приобрести нового медведя.