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Мир

В Иран прибыл российский воздушный командный пункт Ту-214ПУ

Война с Ираном
Иран
Россия
время публикации: 14 июля 2026 г., 17:15 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 17:15
В Иран прибыл российский воздушный командный пункт Ту-214ПУ
Wikipedia.org. Фото: Vladimir Galkin

Россия направила в Тегеран самолет Ту-214ПУ, оборудованный как воздушный командный пункт с защищенными каналами связи, сообщает The Times of India со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Самолет оснащен зашифрованными каналами связи и системами управления, позволяющими координировать действия государственных и военных структур в условиях кризиса. Из-за этого его нередко называют "самолетом Судного дня". Ту-214ПУ эксплуатируется специальным летным отрядом "Россия", обычно перевозящим высшее руководство РФ.

Издание отмечает, что прибытие самолета может свидетельствовать о контактах высокого уровня между Москвой и Тегераном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Официально цель его полета не сообщалась.

Мир
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