В Иран прибыл российский воздушный командный пункт Ту-214ПУ

Россия направила в Тегеран самолет Ту-214ПУ, оборудованный как воздушный командный пункт с защищенными каналами связи, сообщает The Times of India со ссылкой на данные сервисов отслеживания полетов.

Самолет оснащен зашифрованными каналами связи и системами управления, позволяющими координировать действия государственных и военных структур в условиях кризиса. Из-за этого его нередко называют "самолетом Судного дня". Ту-214ПУ эксплуатируется специальным летным отрядом "Россия", обычно перевозящим высшее руководство РФ.

Издание отмечает, что прибытие самолета может свидетельствовать о контактах высокого уровня между Москвой и Тегераном на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Официально цель его полета не сообщалась.