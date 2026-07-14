Управление кибербезопасности предупреждает о мошеннических SMS, маскирующихся под GOV.IL

Национальное управление кибербезопасности предупреждает о рассылке мошеннических SMS, выдающих себя за сообщения государственного портала GOV.IL.

В сообщении говорится, что в течение последнего часа распространяются SMS с требованием произвести платеж и ссылкой на вредоносный сайт. На некоторых устройствах такие сообщения отображаются как продолжение уже существующей переписки с GOV.IL.

По данным специалистов, речь идет не о взломе систем GOV.IL, а об использовании злоумышленниками особенностей отображения SMS на некоторых моделях телефонов.

Национальное управленик кибербезопасности принимает меры для блокировки вредоносной ссылки.