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Израиль

Управление кибербезопасности предупреждает о мошеннических SMS, маскирующихся под GOV.IL

Мошенничество
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:58

Национальное управление кибербезопасности предупреждает о рассылке мошеннических SMS, выдающих себя за сообщения государственного портала GOV.IL.

В сообщении говорится, что в течение последнего часа распространяются SMS с требованием произвести платеж и ссылкой на вредоносный сайт. На некоторых устройствах такие сообщения отображаются как продолжение уже существующей переписки с GOV.IL.

По данным специалистов, речь идет не о взломе систем GOV.IL, а об использовании злоумышленниками особенностей отображения SMS на некоторых моделях телефонов.

Национальное управленик кибербезопасности принимает меры для блокировки вредоносной ссылки.

Израиль
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