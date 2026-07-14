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Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко

Украина
время публикации: 14 июля 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 16:43
Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко
AP Photo/Vadym Sarakhan

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. В поддержку решения проголосовали 258 депутатов. Это означает отставку всего правительства.

"Благодарю всех! Было честью работать для Украины", – сообщила Свириденко после ухода с поста, на котором пробыла почти год – с 17 июля 2025 года. До формирования нового кабинета обязанности главы правительства будет выполнять ее предшественник Денис Шмигаль, сейчас – вице-премьер.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом обновлении кабинета министров и переводе Свириденко на другую должность. Это происходит в рамках новой политической стратегии Украины. Предполагается, что Свириденко станет координатором одного из направлений.

Мир
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