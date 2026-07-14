На рынке недвижимости непроданными остаются 84130 новых квартир

Центральное статистическое бюро опубликовало во вторник, 14 июля, отчет о сделках в сфере недвижимости за период с марта по май 2026 года. В соответствии с этим отчетом, в указанный период были проданы 21390 квартир, что на 10,6% меньше, чем в период с декабря 2025 года по конец февраля 2026 года и на 5,7% меньше, чем в период с марта по конец мая 2025 года.

Из общего количества проданных квартир 8910 квартир были новыми, 12480 квартир проданы на вторичном рынке недвижимости. В категории новых квартир речь идет о росте на 0,4% в сравнении с периодом с декабря прошлого года по конец февраля текущего года и на 8,2% по сравнению с мартом-маем 2025 года. 28,9% квартир проданы с использованием государственного субсидирования (программы "Дира ба-Анаха" и т. п.)

В категории купли-продажи квартир со вторых рук речь идет о снижении общего показателя (12480 квартир за отчетный период) на 17,2% по сравнению с декабрем 2025 – февралем 2026 года и о снижении на 13,7% по сравнению с периодом с марта по май 2025 года.

В мае было продано 8350 квартир, из них 44,3% (3700) новых квартир и 55,7% квартир на вторичном рынке недвижимости (4650 квартир). 32,5% новых квартир в мае были куплены с субсидией от государства.

В период с марта по май текущего года больше всего квартир было продано в Центральном и Южном округах (24,4% и 21,2% соответственно). В категории новых квартир на первом месте находится Южный округ: 24% проданных по стране квартир приходятся на этот округ, на втором месте находятся Центральный (23,2%) и Тель-Авивский округа (22,3%).

По состоянию на конец мая, непроданными на рынке недвижимости остались 84130 новых квартир. Больше всего непроданных квартир в городах с населением свыше 100 тысяч человек находятся в Иерусалиме – 10368. На втором месте находится Тель-Авив – Яффо с 9811 непроданными новыми квартирами. Далее идут: Бат-Ям (5115), Хайфа (4306), Нетания (3680), Рамат-Ган (3271), Ашдод (3233), Петах-Тиква (2633), Бейт-Шемеш (2394), Ришон ле-Цион (1643), Ашкелон (1596), Бней-Брак (1401), Герцлия (1400), Реховот (1359), Беэр-Шева (1114), Холон (973), Хадера (837) и Модиин – Маккабим-Реут, где не проданы 169 новых квартир.

Среди городов, не попавших в категорию больших, больше всего не проданных новых квартир в Лоде (3100), далее следуют Кирьят-Гат (2350), Иегуд-Моноссон (1820), Беэр-Яаков (1560), Раанана (1450), Рамат а-Шарон (1430), Нетивот (1250), Кирьят-Бялик (1090), Офаким (1090) и Тверия (1000).