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Израиль

Нетаниягу из Димоны пригрозил Ирану и намекнул на посещение ядерного реактора

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 14 июля 2026 г., 17:08 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 17:23
Нетаниягу из Димоны пригрозил Ирану и намекнул на посещение ядерного реактора
Кадр из видео GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намекнул, что во вторник, 14 июля, посетил центр ядерных исследований в Димоне. Об этом он сказал во время выступления на Конференции Негева, проходившей в городе.

Говоря о главе Комиссии по атомной энергии и руководителе управления "Ткума" Моше Эдри, Нетаниягу заявил: "Он сейчас недалеко отсюда. Мы навестили его там – там производят текстиль, на текстильной фабрике".

Выражение "текстильная фабрика" в Израиле традиционно используется как завуалированное название ядерного объекта в Димоне. При этом Нетаниягу прямо не произнес слова "реактор" или "ядерный центр".

В ходе того же выступления премьер-министр предостерег руководство Ирана от нового нападения на Израиль. По его словам, ответ на следующую атаку будет значительно мощнее предыдущего: "Повторения прежнего сценария не будет. В следующий раз ответ Израиля будет гораздо мощнее".

Израиль
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