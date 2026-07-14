Нетаниягу из Димоны пригрозил Ирану и намекнул на посещение ядерного реактора

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намекнул, что во вторник, 14 июля, посетил центр ядерных исследований в Димоне. Об этом он сказал во время выступления на Конференции Негева, проходившей в городе.

Говоря о главе Комиссии по атомной энергии и руководителе управления "Ткума" Моше Эдри, Нетаниягу заявил: "Он сейчас недалеко отсюда. Мы навестили его там – там производят текстиль, на текстильной фабрике".

Выражение "текстильная фабрика" в Израиле традиционно используется как завуалированное название ядерного объекта в Димоне. При этом Нетаниягу прямо не произнес слова "реактор" или "ядерный центр".

В ходе того же выступления премьер-министр предостерег руководство Ирана от нового нападения на Израиль. По его словам, ответ на следующую атаку будет значительно мощнее предыдущего: "Повторения прежнего сценария не будет. В следующий раз ответ Израиля будет гораздо мощнее".