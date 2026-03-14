ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Тебриза о предстоящих ударах по военной инфраструктуре

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для жителей Тебриза.

В опубликованном обращении говорится, что в ближайшие часы израильская армия будет действовать в этих районах так же, как действовала в последние дни в Тегеране, нанося удары по военной инфраструктуре иранского режима.

"Для вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть зону, указанную на карте», – говорится в предупреждении.