ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Тебриза о предстоящих ударах по военной инфраструктуре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 14 марта 2026 г., 07:30 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 07:35
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для жителей Тебриза.

В опубликованном обращении говорится, что в ближайшие часы израильская армия будет действовать в этих районах так же, как действовала в последние дни в Тегеране, нанося удары по военной инфраструктуре иранского режима.

"Для вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть зону, указанную на карте», – говорится в предупреждении.

