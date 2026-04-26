На территории сектора Газы состоялись первые за 20 лет местные выборы

На палестинских территориях, в том числе в Дир аль-Балахе, расположенном в секторе Газы, прошли выборы в местные органы власти. Предыдущие местные выборы на территориях проводились в 2021-2022 годах.

Жители Газы в последний раз приходили на избирательные участки 20 лет назад. На выборах 2006 года победил ХАМАС, который годом позже совершил в секторе переворот, сбросив власть Палестинской администрации, и правил самолично, подавляя все проявления недовольство.

В Дир аль-Балахе на выборах победу одержал "независимый" список, связанный с движением ФАТХ. При этом явка составила всего 21%. На Западном берегу выборы также оказались успешными для ФАТХа – ПА представила голосование как референдум в свою поддержку.