Ближний Восток

На территории сектора Газы состоялись первые за 20 лет местные выборы

время публикации: 26 апреля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 09:48
AP Photo/Abdel Kareem Hana

На палестинских территориях, в том числе в Дир аль-Балахе, расположенном в секторе Газы, прошли выборы в местные органы власти. Предыдущие местные выборы на территориях проводились в 2021-2022 годах.

Жители Газы в последний раз приходили на избирательные участки 20 лет назад. На выборах 2006 года победил ХАМАС, который годом позже совершил в секторе переворот, сбросив власть Палестинской администрации, и правил самолично, подавляя все проявления недовольство.

В Дир аль-Балахе на выборах победу одержал "независимый" список, связанный с движением ФАТХ. При этом явка составила всего 21%. На Западном берегу выборы также оказались успешными для ФАТХа – ПА представила голосование как референдум в свою поддержку.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 апреля 2026

В ПА и в Дир аль-Балахе начались выборы в местные советы