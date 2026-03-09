Иран будет преследовать представителей диаспоры, сотрудничающих с Израилем и США

Генеральная прокуратура Ирана сообщила, что будет конфисковывать имущество и юридически преследовать представителей иранской диаспоры, сотрудничающих с США и Израилем. Отмечается, что соответствующий закон был принят после 12-дневной войны.

"Иранцы за рубежом, которые сотрудничают или подстраиваются под американо-сионистских вражеских агрессоров, будут лишены собственности, а также подвергнутся другим наказаниям, соответственно законодательству", – сообщает прокуратура.

Представители иранской оппозиции выражали уверенность, что избрание верховным руководителем Исламской республики сторонника крайне жесткого курса Моджтабы Хаменеи повлечет за собой ужесточение репрессий в отношении противников режима.