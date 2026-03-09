x
09 марта 2026
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 12:12
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран будет преследовать представителей диаспоры, сотрудничающих с Израилем и США

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:13

Генеральная прокуратура Ирана сообщила, что будет конфисковывать имущество и юридически преследовать представителей иранской диаспоры, сотрудничающих с США и Израилем. Отмечается, что соответствующий закон был принят после 12-дневной войны.

"Иранцы за рубежом, которые сотрудничают или подстраиваются под американо-сионистских вражеских агрессоров, будут лишены собственности, а также подвергнутся другим наказаниям, соответственно законодательству", – сообщает прокуратура.

Представители иранской оппозиции выражали уверенность, что избрание верховным руководителем Исламской республики сторонника крайне жесткого курса Моджтабы Хаменеи повлечет за собой ужесточение репрессий в отношении противников режима.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 марта 2026

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Штрихи к портрету
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 09 марта 2026

Reuters: сирийские курды предупреждают иранских об опасности сотрудничества с США