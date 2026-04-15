Fars: иранский супертанкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Агентство Fars утверждает, что иранский супертанкер грузоподъемностью два миллиона баррелей нефти прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана – несмотря на объявленную США морскую блокаду. При этом подчеркивается – судно не отключало транспондер.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированный источник, что американский эсминец осуществил перехват двух танкеров, которые пытались выйти из иранских территориальных вод. Инцидент произошел в Оманском заливе, к востоку от Ормузского пролива.

14 апреля через пролив прошел направлявшийся из Персидского залива китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями. Он стал первым судном, нарушившим американскую блокаду.