15 апреля 2026
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 апреля 2026
15 апреля 2026
последняя новость: 11:57
15 апреля 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Fars: иранский супертанкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Нефть и газ
США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 11:20
Fars: иранский супертанкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США
Wikipedia.org. Фото: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Агентство Fars утверждает, что иранский супертанкер грузоподъемностью два миллиона баррелей нефти прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана – несмотря на объявленную США морскую блокаду. При этом подчеркивается – судно не отключало транспондер.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированный источник, что американский эсминец осуществил перехват двух танкеров, которые пытались выйти из иранских территориальных вод. Инцидент произошел в Оманском заливе, к востоку от Ормузского пролива.

14 апреля через пролив прошел направлявшийся из Персидского залива китайский танкер Rich Starry, находящийся под американскими санкциями. Он стал первым судном, нарушившим американскую блокаду.

