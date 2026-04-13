Аракчи: Иран и США были в шаге от соглашения

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утверждает, что во время переговоров Ирана и США в Пакистане стороны были очень близки к достижению "Исламабадского меморандума о взаимопонимании".

"Это были самые интенсивные переговоры за пять десятилетий, и стороны продемонстрировали добрую волю. Но когда мы были в шаге от соглашения, США проявили максимализм, изменили правила игры и ввели блокаду", – сообщил он.

Иранский политик подчеркнул: двустороннее проявление доброй воли – ключ к успеху переговоров, в то время как демонстрация враждебности лишь увеличивает разногласия сторон.

Напомним: переговоры в Исламабаде, продолжавшиеся 21 час, закончились безрезультатно. По словам главы американской делегации, вице-президента Джей Ди Вэнса, основные разногласия возникли по вопросу о праве Ирана на обогащение урана.

Не удалось договориться и о свободе судоходства в Ормузском проливе. После провала переговоров президент США Дональд Трамп заявил о введении американской блокады этой артерии. Официальный Тегеран заявил, что речь идет о пиратстве.