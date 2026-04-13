x
Ближний Восток

Вступила в силу морская блокада Ирана, о введении которой распорядился Трамп

время публикации: 13 апреля 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 17:55
В 17:00 вступила в силу морская блокада Ирана, о введении которой распорядился президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде. За соблюдение блокады отвечает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Блокада распространяется не только на Ормузский пролив, но и на Оманский залив и Аравийское море.

В официальном предупреждении для моряков говорится, что "любое судно, входящее или выходящее из зоны блокады без разрешения, подлежит перехвату, отклонению от курса и захвату".

Блокада распространяется на все суда независимо от флага и будет применяться в Оманском заливе и Аравийском море к востоку от Ормузского пролива, а также охватывает все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. Вместе с тем в CENTCOM уточнили, что блокада не затронет "мирный проход нейтральных судов" через Ормузский пролив в порты третьих стран. Гуманитарные грузы – продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости – будут пропускаться после досмотра.

После того, как режим блокады вступил в силу, Дональд Трамп написал в своем блоге в соцсети Truth предупреждение для Ирана: "Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный - 158 кораблей. То, что мы не тронули, это небольшое количество так называемых "быстроходных ударных катеров", поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если любой из них попытается нарушить блокаду, он будет уничтожен с применением тех же средств, которые мы применяем для уничтожения судов наркоторговцев в открытом море. Это быстро и беспощадно".

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что в Белом доме обсуждают несколько вариантов дальнейших действий после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде. Издание отмечает, что Трамп публично продолжает говорить о предпочтительности дипломатического решения, однако параллельно рассматривает и силовые меры давления, включая новые ограниченные удары по иранским целям.

Как пишет The Wall Street Journal, морская блокада Ормузского пролива, по замыслу Трампа, должна усилить экономическое давление на Иран, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мировых морских поставок нефти. В публикации подчеркивается, что дальнейшая эскалация несет в себе серьезные риски для региона, американской внутренней политики и мировых цен на энергоносители.

В интервью журналистам на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд Трамп заявил, что ему все равно, вернутся ли иранцы к переговорам: "Если они не вернутся, меня это вполне устроит".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 апреля 2026

WSJ: помимо блокады Ормузского пролива, Трамп обдумывает "ограниченные удары" по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Сегодня армия США начинает морскую блокаду Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Иранский оперштаб обвинил Трампа в "пиратстве"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 апреля 2026

Трамп отдал приказ блокировать Ормузский пролив