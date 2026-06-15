Иранское командование о соглашении: "Американцам и сионистам пришлось капитулировать"

Оперативное командование иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном выступило с заявлением.

"Мы воздаем должное стойкому и гордому народу Ирана, его доблестным, мужественным сынам, служащим в вооруженных силах. Они доказали свою мощь, унизив американцев и сионистов так, что тем пришлось признать поражение и капитулировать", – заявляет командование.

Как утверждает агентство "Тасним", связанное с Корпусом стражей исламской революции, в последние дни и часы переговоров Иран добился от США включения в соглашение гарантий суверенитета и территориальной целостности Ливана.

Согласно информированному источнику, добавление этих условий сыграло ключевую роль в решении отменить запланированный иранский удар по Израилю в ответ на израильскую атаку Бейрута 14 июня, а гибкость США позволила избежать эскалации.