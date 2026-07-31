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Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Баскетбол
время публикации: 31 июля 2026 г., 06:13 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 06:16
Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
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Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
AP Photo

На 82-м году жизни скончался советский баскетболист и тренер Иван Едешко. О его смерти сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

Иван Едешко вошел в историю мирового баскетбола благодаря знаменитому "золотому пасу" Александру Белову за три секунды до окончания финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Белов забросил победный мяч, и сборная СССР впервые обыграла команду США в олимпийском финале – 51:50.

В составе сборной СССР Едешко стал олимпийским чемпионом 1972 года и бронзовым призером Игр 1976 года, выигрывал чемпионаты Европы и Универсиаду. На клубном уровне он выступал за минский РТИ, московский ЦСКА и киевский СКА, после завершения карьеры работал тренером.

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