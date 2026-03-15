Ближний Восток

время публикации: 15 марта 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 07:38
СМИ: в Иране задержаны 20 человек по подозрению в передаче Израилю данных о военных объектах
AP Photo/Vahid Salemi

В Иране задержаны 20 человек, которых подозревают в передаче Израилю сведений о местоположении военных и силовых объектов. Об этом сообщают иранские СМИ.

Судя по публикуемым данным, задержания проводились на северо-западе Ирана.

Ранее министерство разведки Ирана объявило о задержании "30 шпионов, внутренних наемников и оперативных агентов Израиля и США", а также иностранного гражданина, которого обвинили в шпионаже в пользу США и Израиля.

Глава полиции Ирана Ахмадреза Радан заявлял, что к 10 марта были задержаны 81 человек за "передачу внутренней иранской информации враждебным СМИ и врагам".

