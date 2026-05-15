Трамп об Иране: мы можем уничтожить все за два дня

В пятницу, 15 мая, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не недооценивал возможности Ирана.

Отвечая на вопрос о том, не ошибся ли он в оценке иранского "болевого порога", Трамп сказал: "Я ничего не недооценивал. Мы нанесли по ним невероятно сильный удар. Послушайте, мы не тронули их мосты. Мы также не тронули их электроснабжение. Но мы можем уничтожить все это за два дня".

На вопрос о том, когда война закончится, он ответил: "Вьетнам продолжался 19 лет. Ирак – около десятилетия. Корея – семь лет. Еще одна – 14 лет. Еще одна – 12 лет. Еще одна – девять лет".