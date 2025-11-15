Источники: после осенней бури Газа "полностью затоплена"
время публикации: 15 ноября 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 16:40
Источники в Газе сообщают о "катастрофическом положении" сотен тысяч палестинцев, у которых нет крыши над головой, в связи с начавшимся сезоном дождей.
Муниципалитет Хан-Юниса заявил, что после первой же осенней бури возникла серьезная обеспокоенность за жизнь и здоровье более чем 900 тысяч палестинцев, проживающих в палатках в "гуманитарной зоне".
"Аль-Джазира" сообщает со ссылкой на источники в Газе, что город Газа был "полностью затоплен" в течение двух часов непрекращающегося дождя.