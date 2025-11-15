В результате столкновений в центральном Ираке погибли восемь человек

В результате столкновений из-за сельскохозяйственных угодий в центральном Ираке погибли восемь человек и еще девять получили ранения.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен информировать СМИ, конфликт вспыхнул рано утром в субботу, 15 ноября, в деревне Кхешан между членами бедуинского племени.

Силы безопасности оцепили район.

Подобные конфликты не редкоость в Ираке, стране, измученной войной и наводненной оружием. Племена обладают значительным влиянием и часто действуют в соответствии со своими собственными моральными и юридическими кодексами, а также обладают огромными запасами оружия.