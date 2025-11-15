x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 13:11
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В результате столкновений в центральном Ираке погибли восемь человек

Ирак
время публикации: 15 ноября 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 12:53
В результате столкновений в центральном Ираке погибли восемь человек
AP Photo/Hadi Mizban

В результате столкновений из-за сельскохозяйственных угодий в центральном Ираке погибли восемь человек и еще девять получили ранения.

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен информировать СМИ, конфликт вспыхнул рано утром в субботу, 15 ноября, в деревне Кхешан между членами бедуинского племени.

Силы безопасности оцепили район.

Подобные конфликты не редкоость в Ираке, стране, измученной войной и наводненной оружием. Племена обладают значительным влиянием и часто действуют в соответствии со своими собственными моральными и юридическими кодексами, а также обладают огромными запасами оружия.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 ноября 2025

Выборы в Ираке: важные решения, апатия избирателей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2025

США внесли в список террористов четыре проиранские шиитские группировки в Ираке