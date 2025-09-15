Президент Египта: "Действия Израиля угрожают безопасности самих израильтян"

В Катаре проходит экстренный саммит арабских и мусульманских государств, цель которого – дать ответ Израилю за нанесение удара по катарской территории, предпринятого с целью ликвидации глав ХАМАСа. Среди гостей саммита – как наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман, так и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Израиль нарушает международное право, создавая опасный прецедент. Его действия приведут к эскалации конфликта", – заявил президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси. Политик заявил, что происходящее угрожает безопасности самих израильтян, представляя угрозу как для будущих, так и уже заключенных мирных соглашений.

Еще более решительным было заявление короля Иордании Абдаллы Второго: "Арабский и исламский мир должен взвесить все имеющиеся в нашем распоряжении средства совместных действий, чтобы справиться с угрозой, исходящей от израильского правительства экстремистов. Нападение на Катар свидетельствует: израильская угроза перешла все границы, и ответ должен быть ясным".